ФОТО. Олимпик начал подготовку к матчу с Днепром-1

«Олимпийцы» готовятся дать бой лидеру второй шестерки

  • 01.07.2020 11:59
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ФОТО. Олимпик начал подготовку к матчу с Днепром-1
© ФК Олимпик Донецк

Подготовка к матчу 29-го тура УПЛ стартовала для «Олимпика» в среду, 1 июля.

На теоретическом занятии Игорь Климовский разобрал предыдущую игру в Полтаве (0:0), где указал футболистам на допущенные ошибки и представил план тренировки.

Завтра донецкая команда продолжит подготовку к воскресной игре в таком же режиме: теория + тренировка.

Матч «Олимпик» – «Днепр-1» состоится в воскресенье, пятого июля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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