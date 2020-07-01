ФОТО. Олимпик начал подготовку к матчу с Днепром-1

Подготовка к матчу 29-го тура УПЛ стартовала для «Олимпика» в среду, 1 июля.

На теоретическом занятии Игорь Климовский разобрал предыдущую игру в Полтаве (0:0), где указал футболистам на допущенные ошибки и представил план тренировки.

Завтра донецкая команда продолжит подготовку к воскресной игре в таком же режиме: теория + тренировка.

Матч «Олимпик» – «Днепр-1» состоится в воскресенье, пятого июля. Начало в 19:30 по Киеву.