ФОТО. Олимпик начал подготовку к матчу с Днепром-1

Подготовка к матчу 29-го тура УПЛ стартовала для «Олимпика» в среду, 1 июля.
На теоретическом занятии Игорь Климовский разобрал предыдущую игру в Полтаве (0:0), где указал футболистам на допущенные ошибки и представил план тренировки.
Завтра донецкая команда продолжит подготовку к воскресной игре в таком же режиме: теория + тренировка.
Матч «Олимпик» – «Днепр-1» состоится в воскресенье, пятого июля. Начало в 19:30 по Киеву.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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