Артем ФРАНКОВ: «Динамо выглядело отвратительно и отыгралось случайно»

Но никакая неудача в отдельно взятом матче не повлияет на судьбу Алексея Михайличенко

  • 01.07.2020 11:17
  • 1806 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Динамо выглядело отвратительно и отыгралось случайно»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о будущем тренерского штаба киевского «Динамо» во главе с Алексеем Михайличенко.

«Конечно, ничего хорошего по нынешней игре киевского «Динамо» нельзя сказать ни по матчу с «Колосом», где была вырвана победа, ни по игре с «Десной», которая была проиграна. «Динамо» выглядело отвратительно, поскольку, как по мне, отыгралось случайно, а не благодаря логике игры.

Но было интервью Игоря Суркиса, а люди такого калибра не дают интервью просто так. Так вот, там преследовалась сверхзадача — дать несколько посылов. В частности, объяснить политику по поводу нынешнего главного тренера Алексея Михайличенко.

Были сформулированы смысловые точки: второе место в чемпионате и Кубок Украины, затем — прохождение квалификации в Лиге чемпионов. Понятно, что никакая неудача в отдельно взятом матче не сможет повлиять на судьбу тренера. Пока продолжаются эти турниры, никаких движений в сторону главного тренера не будет. Более того, я понимаю, когда президент старается оградить своего главного тренера от давления.

Президент — единственный человек, который принимает решения по этому вопросу. Все призывы и все возмущения — треп ни о чем», — заявил Франков в эфире своего канала на YouTube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 12:28
    0
    второй гол динамо вполне логичный был, десна прижалась, гол назревал.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 12:20
    0
    А Десна не случайно забила 3-й гол по фантастической траектории? Да все голы в футболе случайные. Один случайно решил ударить по воротам, а другой случайно моргнул
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 01.07.2020 12:14
    0
    Варианты отставки Михайличенка всего 2,
    1 вариант- если Динамо займет 3 или 4 место в ЧУ
    2 вариант - вылетят в 3 раунде отбора за ЛЧ
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 01.07.2020 12:00
    -1
    Лизнул так лизнул Суркису
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.07.2020 12:00
    +2
    Ничего нового. Уже давно все оговорено, перетерто.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.07.2020 12:00
    +2
    Ничего нового. Уже давно все оговорено, перетерто.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 12:28
    0
    второй гол динамо вполне логичный был, десна прижалась, гол назревал.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 12:20
    0
    А Десна не случайно забила 3-й гол по фантастической траектории? Да все голы в футболе случайные. Один случайно решил ударить по воротам, а другой случайно моргнул
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 01.07.2020 12:14
    0
    Варианты отставки Михайличенка всего 2,
    1 вариант- если Динамо займет 3 или 4 место в ЧУ
    2 вариант - вылетят в 3 раунде отбора за ЛЧ
    Ссылка
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