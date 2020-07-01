Артем ФРАНКОВ: «Динамо выглядело отвратительно и отыгралось случайно»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о будущем тренерского штаба киевского «Динамо» во главе с Алексеем Михайличенко.

«Конечно, ничего хорошего по нынешней игре киевского «Динамо» нельзя сказать ни по матчу с «Колосом», где была вырвана победа, ни по игре с «Десной», которая была проиграна. «Динамо» выглядело отвратительно, поскольку, как по мне, отыгралось случайно, а не благодаря логике игры.

Но было интервью Игоря Суркиса, а люди такого калибра не дают интервью просто так. Так вот, там преследовалась сверхзадача — дать несколько посылов. В частности, объяснить политику по поводу нынешнего главного тренера Алексея Михайличенко.

Были сформулированы смысловые точки: второе место в чемпионате и Кубок Украины, затем — прохождение квалификации в Лиге чемпионов. Понятно, что никакая неудача в отдельно взятом матче не сможет повлиять на судьбу тренера. Пока продолжаются эти турниры, никаких движений в сторону главного тренера не будет. Более того, я понимаю, когда президент старается оградить своего главного тренера от давления.

Президент — единственный человек, который принимает решения по этому вопросу. Все призывы и все возмущения — треп ни о чем», — заявил Франков в эфире своего канала на YouTube.