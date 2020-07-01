В среду, 1-го июля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Валенсия» примет «Атлетик».
Поединок пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
«Валенсия» — «Атлетик». Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании.
В прямом эфире поединок «Валенсия» — «Атлетик» покажет телеканал «Футбол 3».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.