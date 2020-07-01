В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на выезде разгромила «Леганес» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Леганес» — «Севилья» — 0:3
Голы: Торрес, 23, 35, Эль-Хаддади, 82
Лучшие моменты матча Леганес - Севилья
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Севилья).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливер Торрес (Севилья).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливер Торрес (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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