Севилья разгромила в гостях Леганес и удерживает место в топ-4 Ла Лиги

В чемпионате Испании 30 июня состоялся матч 33-го тура Ла Лиги. «Севилья» в гостях нанесла разгромное поражение «Леганесу» (3:0). Дубль сделал Оливер Торрес. «Севилья» удерживает 4-ю позицию, которая дает право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (57), «Хетафе» (52), «Вильярреал» (51), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).
Ла Лига. 33-й тур
«Леганес» – «Севилья» – 0:3
Голы: Оливер Торрес, 23, 35, Эль-Хаддади, 82.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).
Предупреждения: Амаду, 17. Меса, 52. Кунде, 54. Гудель, 56. Хоан Хордан, 68. Росалес, 75. Гарридо, 86.
Судья: Сото Градо (Испания).
Леганес. Стадион «Бутарке».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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