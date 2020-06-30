33-й тур
Леганес
0:3
Севилья
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Севилья разгромила в гостях Леганес и удерживает место в топ-4 Ла Лиги

Три безответных гола побывало в воротах хозяев поля

  • 30.06.2020 23:59
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Севилья разгромила в гостях Леганес и удерживает место в топ-4 Ла Лиги
© LaLiga

В чемпионате Испании 30 июня состоялся матч 33-го тура Ла Лиги. «Севилья» в гостях нанесла разгромное поражение «Леганесу» (3:0).  Дубль сделал Оливер Торрес. «Севилья» удерживает 4-ю позицию, которая дает право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (57), «Хетафе» (52),  «Вильярреал» (51), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).

Ла Лига. 33-й тур

«Леганес» – «Севилья» – 0:3

Голы: Оливер Торрес, 23, 35, Эль-Хаддади, 82.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).

Предупреждения: Амаду, 17. Меса, 52. Кунде, 54. Гудель, 56. Хоан Хордан, 68. Росалес, 75. Гарридо, 86.

Судья: Сото Градо (Испания).

Леганес. Стадион «Бутарке».

Турнирная таблица Ла Лиги

 
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Источник — Sport.ua

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