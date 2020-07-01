В среду, 1-го июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Стратфорд» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
«Вест Хэм» – «Челси». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Вест Хэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports.
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Денис Шаховец, Sport.ua
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