ФОТО. Роббен-2000 vs. Роббен-2020

36-летний нидерландский вингер Арьен Роббен, год назад заявивший о завершении спортивной карьеры, решил продолжить выступления на профессиональном уровне.
Роббен подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном». Примечательно, что Арьен является воспитанником «Гронингена». С 1996-го по 2000-й годы футболист защищал цвета молодежных команд «Гронингена». За первую команду клуба вингер выступал с 2000-го по 2002-й годы, после чего перешел в ПСВ.
Роббена образца 2000-го года и Роббена образца 2020-го можно сравнить воочию.
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Источник — Instagram
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