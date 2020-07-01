ФОТО. Роббен-2000 vs. Роббен-2020

36-летний нидерландский вингер Арьен Роббен, год назад заявивший о завершении спортивной карьеры, решил продолжить выступления на профессиональном уровне.

Роббен подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном». Примечательно, что Арьен является воспитанником «Гронингена». С 1996-го по 2000-й годы футболист защищал цвета молодежных команд «Гронингена». За первую команду клуба вингер выступал с 2000-го по 2002-й годы, после чего перешел в ПСВ.

Роббена образца 2000-го года и Роббена образца 2020-го можно сравнить воочию.