Украина футбольная: Рух спасся от поражения, Металлист 1925 вышел в лидеры

В эфир вышел новый выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная».
В выпуске:
- «Рух» спасся от поражения во втором тайме, «Ингулец» добывает одно очко в меньшинстве;
- «Агробизнес» добывает уверенную победу, «Металлист 1925» поднимается на первое место;
- Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура.
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Источник — ПФЛ
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