Кике СЕТЬЕН: «Чувствую поддержку раздевалки»

Главный тренер «Барселоны» – о слухах о своем возможном увольнении

  • 01.07.2020 10:28
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Кике СЕТЬЕН: «Чувствую поддержку раздевалки»
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном увольнении после потери очков в матче против «Атлетико» (2:2).

«Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать то, о чем мы разговаривали», – цитирует Сетьена ESPN.

«Я вообще не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Но нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул», – добавил наставник «сине-гранатовых».

Отметим, что «Барселона» не сумела выиграть 3 из 4 последних матчей и рискует отстать от «Реала» на четыре очка после завершения 33-го тура испанского чемпионата.  

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности