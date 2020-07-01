Кике СЕТЬЕН: «Чувствую поддержку раздевалки»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном увольнении после потери очков в матче против «Атлетико» (2:2).

«Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать то, о чем мы разговаривали», – цитирует Сетьена ESPN.

«Я вообще не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Но нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул», – добавил наставник «сине-гранатовых».

Отметим, что «Барселона» не сумела выиграть 3 из 4 последних матчей и рискует отстать от «Реала» на четыре очка после завершения 33-го тура испанского чемпионата.