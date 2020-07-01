В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Мальорка» дома разбила «Сельту» со счетом 5:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мальорка» — «Сельта» — 5:1
Голы: Будимир, 13, 52, с пенальти, Эрнандес 27, Посо, 40, Севилья, 60 — Аспас, 50, с пенальти
Лучшие моменты матча Мальорка - Сельта
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Сальвадор Севилья (Мальорка).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Мальорка).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Посо (Мальорка).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Мальорка).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Мальорка).
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Источник — Sport.ua
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