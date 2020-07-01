33-й тур
Мальорка
5:1
Сельта
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мальорка — Сельта — 5:1. Видео голов и обзор матча

Гости уверенно разбили хозяев в поединке 33-го тура Ла Лиги

  • 01.07.2020 09:36
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Мальорка — Сельта — 5:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Мальорка

В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Мальорка» дома разбила «Сельту» со счетом 5:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Мальорка» — «Сельта» — 5:1
Голы: Будимир, 13, 52, с пенальти, Эрнандес 27, Посо, 40, Севилья, 60 — Аспас, 50, с пенальти

Лучшие моменты матча Мальорка - Сельта
60' ГОЛ ! Мяч забил Сальвадор Севилья (Мальорка).
52' ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Мальорка).
50' ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
40' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Посо (Мальорка).
27' ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Мальорка).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Мальорка).
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Источник — Sport.ua

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