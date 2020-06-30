Цепляются за топ-дивизион. Мальорка забила 5 голов, разгромив Сельту

В чемпионате Испании 30 июня состоялся матч 33-го тура Ла Лиги.
«Мальорка» нанесла разгромное поражение «Сельте» (5:1). Этот матч был важным в борьбе за выживание. «Мальорка» находится в зоне вылета (18 место, 29 очков), с отставанием в 5 баллов от спасительного 17-го места, которое как раз занимает «Сельта».
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Хетафе» (52), «Вильярреал» (51), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).
Ла Лига. 33-й тур
«Мальорка» – «Сельта» – 5:1
Голы: Будимир, 13 (пен), 52, Кучо Эрнандес, 27, Посо, 40, Севилья, 60 – Аспас, 50 (пен.)
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Гамес, 42), Севилья (Джуниор, 83), Посо, Кубо (Трайковски, 83), Родригес (Фебас, 74), Баба, Будимир (Чаваррия, 75), Кучо Эрнандес.
«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Айду, 71), Рафинья (Фернандес, 71), Суарес (Нолито, 28), Окай Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Мендес, 62).
Предупреждения: Вальент, 48. Будимир, 54. Фернандес, 75. Мурильо, 80. Гамес, 89.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Турнирная таблица Ла Лиги
Николай Степанюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.