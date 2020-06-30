33-й тур
Мальорка
5:1
Сельта
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Цепляются за топ-дивизион. Мальорка забила 5 голов, разгромив Сельту

Хозяева улучшили свои шансы в борьбе за выживание

  • 30.06.2020 22:59
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
Цепляются за топ-дивизион. Мальорка забила 5 голов, разгромив Сельту
© Twitter

В чемпионате Испании 30 июня состоялся матч 33-го тура Ла Лиги.

«Мальорка» нанесла разгромное поражение «Сельте» (5:1). Этот матч был важным в борьбе за выживание. «Мальорка» находится в зоне вылета (18 место, 29 очков), с отставанием в 5 баллов от спасительного 17-го места, которое как раз занимает «Сельта».

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Хетафе» (52),  «Вильярреал» (51), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).

Ла Лига. 33-й тур

«Мальорка» – «Сельта» – 5:1

Голы: Будимир, 13 (пен), 52, Кучо Эрнандес, 27, Посо, 40, Севилья, 60 – Аспас, 50 (пен.)

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Гамес, 42), Севилья (Джуниор, 83), Посо, Кубо (Трайковски, 83), Родригес (Фебас, 74), Баба, Будимир (Чаваррия, 75), Кучо Эрнандес.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Айду, 71), Рафинья (Фернандес, 71), Суарес (Нолито, 28), Окай Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Мендес, 62).

Предупреждения: Вальент, 48. Будимир, 54. Фернандес, 75. Мурильо, 80. Гамес, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности