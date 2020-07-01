РЯБОКОНЬ: «Десна — неудобный соперник для Динамо? Мы еще мало сыграли»

Наставник черниговцев считает, что его команда села на хвост конкурентам

  • 01.07.2020 08:39
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РЯБОКОНЬ: «Десна — неудобный соперник для Динамо? Мы еще мало сыграли»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в поединке 28-го тура УПЛ.

— Показалось, что в концовке матча с «Динамо» ваши подопечные выглядели свежее, чем в этом отрезке игры с «Зарей». Почему?
— Возможно, в поединке с «Динамо» был лучше эмоциональный фон, ведь «Заре» мы проигрывали, а в матче с киевлянами вели в счете. Когда выигрываешь, всегда играется веселее.

— После того, как Виктор Цыганков на 86-й минуте сравнял счет, вы думали о победе?
— По ходу матча тренер не должен думать о победе или поражении. Нужно всегда понимать, на каком участке нужно усилить действия своей команды и где найти свой шанс.

— Победой над «Динамо» вы не дали расслабиться конкурентам.
— Думаю, так и есть. Можно сказать, что «Десна» села на хвост своим конкурентам.

— «Десна» — один из самых неудобных соперников для «Динамо». В чем секрет?
— Мы еще слишком мало игр сыграли с «Динамо», чтобы делать такие глобальные выводы. Когда сыграем матчей 20, тогда и посмотрим.

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Источник — zbirna.com

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