Экс-игрок Шахтера и сборной Украины открыл ресторан в американском стиле

Василий Кобин решил попробовать себя в новом бизнесе

  • 01.07.2020 08:13
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Экс-игрок Шахтера и сборной Украины открыл ресторан в американском стиле
© ПФК Львов. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин, который в качестве футболиста выступал за «Шахтер» и сборную Украины, решил попробовать себя в ресторанном бизнесе. Кобин открыл ресторан в американском стиле «Dinner & Grill» на Закарпатье.

«Эта идея возникла, когда я еще был в «Карпатах» и много ездил по трассам. Нигде нельзя было перекусить. В детстве всегда хотелось иметь свой ресторан, я люблю хорошо поесть. Сам выбирал стиль ресторана, меню, расположение, брал пример с американских фаст-фудов в стиле 60-70-х лет.

У нас люди привыкли строить закрытые здания темного цвета. Мне не нравится, я люблю открытость, мне нечего бояться. Из-за карантина есть потери, но они несущественны. Они станут таковыми, когда будет осень и немного похолодает. Мы же находимся в таком месте, где ориентированы на людей, которые проезжают, едут за границу или возвращаются оттуда. Заезжают люди из Хорватии, Словакии, Чехии, Венгрии. Срна сказал, когда будет ехать машиной в Хорватию, обязательно заедет.

Помимо футбола, я изучал и ресторанный бизнес. Это непростое дело, в нем нужно угадать с местом, с меню, чтобы людям все понравилось и было комфортно. Это должен быть прибыльный бизнес. Немало вложить и выйти в «ноль» не принесет особого удовольствия. Больших и заоблачных цифр здесь нет, но нужно постоянно все контролировать и держать руку на пульсе. Практика показывает, что у нас больше хороших отзывов, чем плохих», — рассказал Кобин о своем начинании.

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Источник — Футбол 1/2/3

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