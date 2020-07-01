Криштиану РОНАЛДУ: «Нужно продолжать в том же духе»

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги выездной победы над «Дженоа» (3:1) в поединке 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Еще три важных очка! Нужно продолжать в том же духе», — написал Роналду в Instagram.
Роналду отметился забитым мячом на 57-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.