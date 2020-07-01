Роналду забил шедевр. Ювентус победил Дженоа и обгоняет на 4 очка Лацио

30 июня в чемпионате Италии прошли матчи 29-го тура. «Ювентус» в гостях победил «Дженоа» (3:1) и сохранил перевес в 4 очка над «Лацио» в чемпионской гонке.

Победный мяч забил португальский форвард Криштиану Роналду. Протащив мяч от центра поля, португалец точно выстрелил издалека. Также у «Юве» отличились Паулу Дибала и экс-хавбек донецкого «Шахтера» Дуглас Коста.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (72), «Лацио» (68), «Интер» (61), «Аталанта» (57), «Рома» (48), «Наполи» (45), «Милан» (42).

Серия A. 29-й тур

«Дженоа» – «Ювентус» – 1:3

Голы: Пинамонти, 76 – Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73.

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Сумаоро, Гильоне (Баррека, 62), Ромеро, Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Стураро (Бираски, 75), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 74), Рабьо (Матюиди, 83), Бентанкур, Криштиану Роналду (Игуаин, 74), Куадрадо, Дибала (Оливьери, 83), Бернардески (Дуглас Коста, 66).

Предупреждения: Фавилли, 7. Шене, 33. Бонуччи, 45+1. Стураро, 58. Кассата, 70. Мазиелло, 80.

Судья: Кальварезе.

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Турнирная таблица Серии A