В поединке 29-го тура итальянской Серии A «Ювентус» уверенно переиграл «Дженоа» (3:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Дженоа - Ювентус
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Коста (Ювентус).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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