Диего СИМЕОНЕ: «Мы уважаем Барселону. Мы старались до конца»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью своей команды в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).

«Мы уважаем «Барселону», учитывая качество этой команды. Они могут создать проблемы, если дать им свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, но «Барселона» забила гол со стандарта. А потом нас ждал трудный матч с соперником, который хорошо владеет мячом. Мы старались до конца. У нас были моменты – у Косты, у Лемара. «Атлетико» проделал хорошую работу, и я доволен.

Игроки «Барселоны» отлично показывают себя в позиционном нападении, но также хороши и в быстрых атаках. Это вопрос стиля, но я их уважаю», - сказал Симеоне.