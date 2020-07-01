Диего СИМЕОНЕ: «Мы уважаем Барселону. Мы старались до конца»

Наставник «Атлетико» высказался о ничьей команды

  • 01.07.2020 05:38
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Диего СИМЕОНЕ: «Мы уважаем Барселону. Мы старались до конца»
© Twitter. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью своей команды в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).

«Мы уважаем «Барселону», учитывая качество этой команды. Они могут создать проблемы, если дать им свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, но «Барселона» забила гол со стандарта. А потом нас ждал трудный матч с соперником, который хорошо владеет мячом. Мы старались до конца. У нас были моменты – у Косты, у Лемара. «Атлетико» проделал хорошую работу, и я доволен.

Игроки «Барселоны» отлично показывают себя в позиционном нападении, но также хороши и в быстрых атаках. Это вопрос стиля, но я их уважаю», - сказал Симеоне.

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Источник — Marca

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