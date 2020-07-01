В поединке 29-го тура итальянской Серии A «Лацио» обыграло «Торино» (2:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Торино - Лацио
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Пароло (Лацио).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Торино).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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