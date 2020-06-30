Лацио не отпускает Ювентус. Орлы выиграли и продолжают битву за Скудетто

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» одержал тяжелую выездную победу над «Торино» со счетом 2:1 и продолжил гонку за титул.

Римляне сумели ответить на гол Белотти точными ударами Иммобиле и Пароло, укрепившись на 2-м месте.

У «Лацио» 68 очков, а «Ювентус» имеет на один пункт больше и матч в запасе. Отметим, что оба претендента на титул еще сыграют между собой.

Чемпионат Италии. 29-й тур.

Торино - Лацио 1:2

Голы: Белотти, 5 (с пен) - Иммобиле, 48, Пароло, 73

Турнирная таблица.