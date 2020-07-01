Маурицио САРРИ: «Замена Роналду? При счете 3:0 у команды было все хорошо»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1) в 29-м туре Серии А. Также тренер высказался о замене Криштиану Роналду на 74-й минуте.

«Я думаю, вы могли видеть, что Роналду и Дибала приспосабливаются друг к другу. Они поняли, чего могут достичь вместе, и это то, что я заметил во время тренировок.

Замена Роналду? Первоначальной идеей было убрать с поля Дибалу, но потом я посмотрел на Роналду и подумал обо всех минутах, которые он отыграл. Это было то, о чем мы говорили в последние несколько дней. Он понимал, что при счете 3:0 у команды все хорошо», — сказал Сарри.