Маурицио САРРИ: «Замена Роналду? При счете 3:0 у команды было все хорошо»

Наставник «Ювентуса» высказался о победе над «Дженоа»

  • 01.07.2020 03:46
  • 108 просмотров
  • 0 комментариев
Маурицио САРРИ: «Замена Роналду? При счете 3:0 у команды было все хорошо»
© Insider

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1) в 29-м туре Серии А. Также тренер высказался о замене Криштиану Роналду на 74-й минуте.

«Я думаю, вы могли видеть, что Роналду и Дибала приспосабливаются друг к другу. Они поняли, чего могут достичь вместе, и это то, что я заметил во время тренировок.

Замена Роналду? Первоначальной идеей было убрать с поля Дибалу, но потом я посмотрел на Роналду и подумал обо всех минутах, которые он отыграл. Это было то, о чем мы говорили в последние несколько дней. Он понимал, что при счете 3:0 у команды все хорошо», — сказал Сарри.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности