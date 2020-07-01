Серхио БУСКЕТС: «Мы дали слишком большую фору Реалу»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью своей команды в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2).

«Этот результат осложняет борьбу за титул. Мы дали слишком большую фору «Реалу». Пока у нас остаются математические шансы, мы будем бороться, хотя и понимаем, что будет сложно.

Нас наказали двумя пенальти. Это непросто. Каждая команда надеется, что с VAR решения будут приниматься в ее пользу. Не могу оценивать эти решения.

После рестарта сезона мы теряем много очков. Если «Реал» выиграет свой матч, мы отстанем еще сильнее, но мы должны продолжать пытаться. Маловероятно, что «Реал» будет терять очки, потому что он очень хорош», — сказал Бускетс.

После этого тур «Барселона» остается на втором месте в турнирной таблице Примеры. Каталонцы отстают от «Реала» на одно очко, но у мадридцев игра в запасе.