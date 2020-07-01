Владислав ДУБИНЧАК: «Надеюсь Карпаты продолжат существование»

Защитник «Динамо» Владислав Дубiнчак, который играл за «Карпаты» на правах аренды, поблагодарил львовский клуб.

30 июня стало известно, что Дубинчак покидает команду.

«Хочу поблагодарить ФК «Карпаты» за проведенный год! Это был замечательный опыт и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице!

Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя уже оправдания неуместны!

Также отдельное спасибо всем футболистам! Вы бойцы и каждый из Вас заслуживает уважения! Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках», - написал Дубинчак в Instagram.