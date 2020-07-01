32-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
0:3
Ман Юнайтед
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

  • 01.07.2020 01:12
  • 51 просмотр
  • 0 комментариев
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3. Видео голов и обзор матча

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Брайтон» со счетом 3:0 в рамках 32-го тура АПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ман Юнайтед
50' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
29' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
16' ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Максим Гаптар, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности