«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Брайтон» со счетом 3:0 в рамках 32-го тура АПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ман Юнайтед
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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