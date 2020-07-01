Дубль Бруну Фернандеша. Манчестер Юнайтед поднялся в топ-5 АПЛ

30 июня состоялся один матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Брайтон» со счетом 3:0 и поднялся в топ-5 АПЛ. Дубль сделал португалец Бруну Фернандеш. Еще один гол забил Мейсон Гринвуд.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (86 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (63), «Лестер» (55), «Челси» (54), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (по 52), «Тоттенхэм» и «Бернли» (45), «Шеффилд Юнайтед» (44) и «Арсенал» (43).

АПЛ. 32-й тур.

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3

Голы: Гринвуд, 16, Бруну Фернандеш, 29, 50.

«Брайтон»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк (Бернарду, 81), Берн, Лемпти (Мопей, 46), Преппер (Троссар, 46), Стивенс, Биссума, Макаллистер (Муй, 82), Конноли (Марч, 87).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Уильямс, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 64), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 64), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд (Джеймс, 78), Гринвуд.

Предупреждение: Шоу, 49.

Судья: Марринер.

Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги