32-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
0:3
Ман Юнайтед
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Бруну Фернандеша. Манчестер Юнайтед поднялся в топ-5 АПЛ

«Брайтон» был повержен на своем поле тремя голами без малейших шансов

  • 01.07.2020 00:19
  • 152 просмотра
  • 0 комментариев
Дубль Бруну Фернандеша. Манчестер Юнайтед поднялся в топ-5 АПЛ
© Twitter. Мейсон Гринвуд

30 июня состоялся один матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Брайтон» со счетом 3:0 и поднялся в топ-5 АПЛ. Дубль сделал португалец Бруну Фернандеш. Еще один гол забил Мейсон Гринвуд.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (86 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (63), «Лестер» (55), «Челси» (54), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (по 52), «Тоттенхэм» и «Бернли» (45), «Шеффилд Юнайтед» (44) и «Арсенал» (43).

АПЛ. 32-й тур.

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3

Голы: Гринвуд, 16, Бруну Фернандеш, 29, 50.

«Брайтон»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк (Бернарду, 81), Берн, Лемпти (Мопей, 46), Преппер (Троссар, 46), Стивенс, Биссума, Макаллистер (Муй, 82), Конноли (Марч, 87).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Уильямс, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 64), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 64), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд (Джеймс, 78), Гринвуд.

Предупреждение: Шоу, 49.

Судья: Марринер.

Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности