В четверг, 2-го июля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Шеффилд Юнайтед» примет «Тоттенхэм».
Матч пройдет в Шеффилде на стадионе «Брэмолл Лэйн». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Максим Гаптар, Sport.ua
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