УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне. В городе ужесточен карантин

Ранее УЕФА решил, что Лига чемпионов нынешнего сезона будет доиграна в одном городе - Лиссабоне, а матчи должны начаться в августе.

Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом власти города ужесточают карантин. Впрочем, в УЕФА уверены, что им удастся организовать поединки.

«Мы находимся на связи с местными властями. Надеемся, все пройдет по плану. Сейчас нам не нужен резервный план, а в случае необходимости будем адаптироваться», - заявили в УЕФА.

Лига Европы должна быть доиграна в Германии.