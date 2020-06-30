УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне. В городе ужесточен карантин

Запасного плана УЕФА пока не имеет

  • 30.06.2020 20:52
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УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне. В городе ужесточен карантин
© Reuters

Ранее УЕФА решил, что Лига чемпионов нынешнего сезона будет доиграна в одном городе - Лиссабоне, а матчи должны начаться в августе.

Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом власти города ужесточают карантин. Впрочем, в УЕФА уверены, что им удастся организовать поединки.

«Мы находимся на связи с местными властями. Надеемся, все пройдет по плану. Сейчас нам не нужен резервный план, а в случае необходимости будем адаптироваться», - заявили в УЕФА.

Лига Европы должна быть доиграна в Германии.

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Источник — Reuters

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