21-й тур
Волынь
1:0
Оболонь-Бровар
30.06.2020, FT

Важная победа. Волынь переиграла Оболонь-Броварь за счет гола Кожанова

Команда из Луцка присоединилась к лидерам, «Металлисту 1925» и «Ингульцу»

  • 30.06.2020 20:55
  • 1255 просмотров
  • 8 комментариев
Важная победа. Волынь переиграла Оболонь-Броварь за счет гола Кожанова
© ФК Волынь. Денис Кожанов

Сегодня, 30 июня, состоялся заключительный матч 21-го тура Первой лиги Украины.

«Волынь» переиграла «Оболонь-Броварь» за счет единственного гола Дениса Кожанова, который был забит на 38-й минуте. Таким образом, команда из Луцка набрала 41 очко и присоединилась к лидерам, «Металлисту 1925» и «Ингульцу».

Верхушка Первой лиги: «Металлист 1925», «Ингулец», «Волынь» (по 41 очку), «Агробизнес», «Рух» (по 40), «Минай», «Оболонь-Бровар» (по 38), «Авангард» Краматорск (37). Как видно, сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков! Идет напряженная борьба за 3 путевки в Премьер-лигу.

Чемпионат Украины. Первая лига

21-й тур, 30 июня, Луцк

«Волынь» Луцк – «Оболонь-Бровар» Киев – 1:0

Гол: Кожанов, 38.

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 22:23
    0
    Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:01
    Первая лига по интриге вертит УПЛ по всем осям.
    ну когда все деревья, естесн легче создать конкуренцию.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:01
    +2
    Первая лига по интриге вертит УПЛ по всем осям.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:40
    -2
    Voxa Hvedyk, 30.06.2020 21:38
    Виталий Кварцяний:
    Президент футбольного клубу Волинь.
    Голова федерації футболу Волині.
    поднялся мужик, рад за него. надеюсь его язык не затупился на другой должности.
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 30.06.2020 21:38
    +3
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    он ещё тренирует или кто-то другой?
    Виталий Кварцяний:
    Президент футбольного клубу Волинь.
    Голова федерації футболу Волині.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2020 21:36
    -2
    ihor7003, 30.06.2020 21:07
    НЕт не тренирует! Но находится где то рядом!!!!!!
    Тренирует язык
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 21:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    он ещё тренирует или кто-то другой?
    НЕт не тренирует! Но находится где то рядом!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    -3
    он ещё тренирует или кто-то другой?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    -4
    волынь я был бы рад увидеть в вышке, чисто ради пёрлов кварцяного на прессухах.
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
      Voxa Hvedyk, 30.06.2020 21:38
    +3
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    он ещё тренирует или кто-то другой?
    Виталий Кварцяний:
    Президент футбольного клубу Волинь.
    Голова федерації футболу Волині.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:01
    +2
    Первая лига по интриге вертит УПЛ по всем осям.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 22:23
    0
    Alexey Antonenko, 30.06.2020 22:01
    Первая лига по интриге вертит УПЛ по всем осям.
    ну когда все деревья, естесн легче создать конкуренцию.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 21:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:03
    он ещё тренирует или кто-то другой?
    НЕт не тренирует! Но находится где то рядом!!!!!!
    Ссылка
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