Важная победа. Волынь переиграла Оболонь-Броварь за счет гола Кожанова

Сегодня, 30 июня, состоялся заключительный матч 21-го тура Первой лиги Украины.
«Волынь» переиграла «Оболонь-Броварь» за счет единственного гола Дениса Кожанова, который был забит на 38-й минуте. Таким образом, команда из Луцка набрала 41 очко и присоединилась к лидерам, «Металлисту 1925» и «Ингульцу».
Верхушка Первой лиги: «Металлист 1925», «Ингулец», «Волынь» (по 41 очку), «Агробизнес», «Рух» (по 40), «Минай», «Оболонь-Бровар» (по 38), «Авангард» Краматорск (37). Как видно, сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков! Идет напряженная борьба за 3 путевки в Премьер-лигу.
Чемпионат Украины. Первая лига
21-й тур, 30 июня, Луцк
«Волынь» Луцк – «Оболонь-Бровар» Киев – 1:0
Гол: Кожанов, 38.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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Президент футбольного клубу Волинь.
Голова федерації футболу Волині.
Президент футбольного клубу Волинь.
Голова федерації футболу Волині.
Президент футбольного клубу Волинь.
Голова федерації футболу Волині.
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