Вице-президент Мариуполя: «Надеюсь, Карпаты приедут на матч 4 июля»

«Карпаты» официально подтвердили, что 1-го июля не приедут на перенесенный матч УПЛ против «Мариуполя» из-за финансовых проблем.

Очевидно, львовскую команду будет ждать техническое поражение, а если «Карпаты» не явятся на второй матч с «Мариуполем» 4-го июля, то клуб снимут с чемпионата.

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин надеется, что соперник все же приедет.

— Мы ждали официального вердикта Дирекции Украинской Премьер-лиги и буквально несколько минут назад мы получили решение УПЛ, в котором говорится, что матч ФК «Карпаты» — ФК «Мариуполь» не состоится. Причина – отсутствие финансовых возможностей у львовского клуба для приезда в Мариуполь. Эта же причина указана и в письме от ФК «Карпат», которое мы получили сегодня утром.

Наша команда готовилась к этой игре, а Клуб был готов оказать любое содействие «Карпатам» в Мариуполе. Завтра наша команда проведет двухстороннюю игру.

Мы очень надеемся, что «Карпаты» решат свои финансовые проблемы и приедут к нам на матч, который запланирован на 4-е июля. Мы верим, что клуб с такой историей не исчезнет с футбольной карты Украины.