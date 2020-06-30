Топ-матчи Европы: в поисках интриги

Главная интрига в Испании

  • 30.06.2020 19:35
  • 3701 просмотр
  • 0 комментариев
Топ-матчи Европы: в поисках интриги
© twitter

Предыдущая неделя стал разочарованием для тех, кто прежде всего в футболе ценит интригу. Опять потеряла очки Барселона. Теперь у Реала есть право даже не на одну, а на две ошибки. Лацио" уступил "Аталанте", выигрывая 2:0. Теперь у "Ювентуса" +4 и, согласитесь, в камбэк "лациале" совсем не верится. Несмотря на то, что будет очная встреча в Риме. Наконец оформил чемпионство "Ливерпуль".

Тем не менее, на этой неделе нас все равно ждут интересные противостояния.

"Барселона" - "Атлетико"

Прогноз: точный счет 0:0. Коэффициент: 10,0

Потеря Бускетса стала решающей против "Сельты". "Барсе" очень не хватало Серхио для построения своей игры, а Ракитич, который его подменял, еще и обрезался на первый гол. Против "Атлетико" Бускетс будет, но, кажется, уже поздно.

"Барселоне" трудно давались голы в ворота "Атлетико" и в лучшие годы. Напомним, "матрасники" дважды выбили каталонцев из Лиги чемпионов. Матчи обычно проходят по схожему сценарию: Месси и компания кружат вокруг штрафной, "Атлетико" пытается укусить на контратаках и при стандартах.

Осторожный Сетьен, который предпочитает стерильный контроль, чем рискованные пасы, и Симеоне, для которого идеальный счет - это 1:0. Почему бы "Барсе" и "Атлетико", которые умеют засушить матч, не сыграть вообще без голов? Тем более Месси в форме и бьет исключительно мимо ворот.

"Реал Мадрид" - "Хетафе"

Прогноз: победа "Реала" с форой -1,5 гола. коэффициент 2,05

Рестарт для "Хетафе" не дался от слова "вообще": три очка в четырех турах и о зоне Лиги чемпионов остается разве что мечтать - шансов мало.

А вот у "Реала" все четко. Да, болельщики "Барсы" могут апеллировать на благоприятный арбитраж, но это дело симпатий. Команда Зидана побеждает уверенно, с запасом, а сам тренер очень умело использует ротацию.

Наставник "Хетафе" Пепе Бордалас, несмотря на все заслуженные комплименты, обычно ничего не может противопоставить "Реалу". Из пяти матчей - одна ничья и четыре поражения, общая разница 2:10. Учитывая, что "сливочные" прут, как каток, не видно шансов для "Хетафе" и сейчас. Прогнозируем победу "Реала" с форой -1,5 гола. Коэффициент 2,05, который предлагают аналитики Parimatch, выглядит реальным.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Прогноз: победа "Ливерпуля". Коэффициент: 3,20

Матч, в котором очень много неизвестных - кадровых, физических, психологических. У "Сити" большие проблемы в обороне: выпали Фернандиньо, молодой Гарсия, а о Стоунзе и так позабыли. Ляпорт и слабый Отаменди - почти безальтернативная пара. Отсутствие Агуэро - это также очень серьезно.

Относительно физической подготовки, то и здесь преимущество на стороне мерсисайдцев. Да, наверное они позволили себе немного лишнего во время празднования чемпионства. Но это было уже давно! "Ливерпуль" играет раз в неделю, тогда как "Манчестер Сити" в воскресенье был четвертьфинал Кубка Англии против "Ньюкасла".

Что касается психологии, команда Клоппа обязательно планирует собраться еще раз и доказать статус лучшей команды Англии. Тем более, будет чемпионский коридор. А, возможно, в планах "Ливерпуля" обновить рекорд очков - это также абсолютно реально. "Ман Сити" же может спокойно думать о других турнирах: Кубок Лиги уже есть, хорошие шансы на Кубок Англии и на Лигу чемпионов, где нужно закрепить успех с "Реалом".

Ну и не будем забывать, что Клопп для Пепа - тяжелейший соперник в карьере. Поэтому спрогнозируем еще одну победу герра Юргена. Тем более, что эксперты Parimatch предлагают ну очень соблазнительный коэффициент 3,2.

"Аталанта" - "Наполи"

Прогноз: ничья. Коэффициент 3,6

Работа Гаттузо во главе "Наполи" заслуживает очень хорошей оценки. Выиграл Кубок Италии, дает затяжной бой "Барсе" в Лиге чемпионов, подтянулся в чемпионате с 14 на 5 место. И если бы не провал в начале работы, бороться бы сейчас "Наполи" с "Аталантой" за Топ-4. Но уже как сложилось.

Тем не менее, констатируем очень хорошую ход неаполитанцев. Особенно команде Гаттузо даются матчи на выезде. Из шести гостевых в Серии А она победила в пяти. Но в этом матче соперник такой, что рисковать с победой "Наполи" не хочется вообще. А вот если поднапрячься, то ничью выловить можна.

А еще "Наполи" при Гаттузо ни разу не сыграл вничью в чемпионате. Возможно, сам Рино не отказался бы от такого итога.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности