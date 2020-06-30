Егише МЕЛИКЯН: «Не намерен опускаться до уровня Цецадзе»

Недавно Егише Меликян покинул пост главного тренера «Львова», а его место занял Георгий Цецадзе.

Новый тренер «Львова» заявил, что команде не хватает тактической выучки. Меликян отреагировал на такие слова коллеги:

«Да, читал об этом. После его слов я понял, что мы люди и специалисты совершенно разные. Поэтому реагировать на такое не вижу никакого смысла, так как опускаться до уровня грузинского коллеги не намерен.

Во время моей работы во «Львове» много внимания уделялось тактике. А вот какими будут результаты работы по тактической выучке команды Цецадзе - покажет время».

Вскоре после ухода из «Львова» Меликян нашел себе новый клуб – «Алашкерт».