Егише МЕЛИКЯН: «Не намерен опускаться до уровня Цецадзе»

Экс-тренеру «Львова» не понравилось поведение своего наследника

  • 30.06.2020 18:54
  • 1993 просмотра
  • 3 комментария
Егише МЕЛИКЯН: «Не намерен опускаться до уровня Цецадзе»
© ФК Олимпик. Егише Меликян

Недавно Егише Меликян покинул пост главного тренера «Львова», а его место занял Георгий Цецадзе.

Новый тренер «Львова» заявил, что команде не хватает тактической выучки. Меликян отреагировал на такие слова коллеги:

«Да, читал об этом. После его слов я понял, что мы люди и специалисты совершенно разные. Поэтому реагировать на такое не вижу никакого смысла, так как опускаться до уровня грузинского коллеги не намерен.

Во время моей работы во «Львове» много внимания уделялось тактике. А вот какими будут результаты работы по тактической выучке команды Цецадзе - покажет время».

Вскоре после ухода из «Львова» Меликян нашел себе новый клуб – «Алашкерт».

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Источник — UA-Football

(6 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 20:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:21
    а у тебя есть возможность опуститься? ты свои результаты уже показал, тебе нечего опускаться уже.
    Часто согласен с тобой, но в этом случае с гавна пули не получилось
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:21
    -1
    а у тебя есть возможность опуститься? ты свои результаты уже показал, тебе нечего опускаться уже.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.06.2020 19:16
    -1
    Спасибо, Егиша.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 20:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:21
    а у тебя есть возможность опуститься? ты свои результаты уже показал, тебе нечего опускаться уже.
    Часто согласен с тобой, но в этом случае с гавна пули не получилось
    Ссылка
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