Защитник Ливерпуля Матип выбыл до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму ноги.
Сроки восстановления – один месяц. Учитывая, что «Ливерпуль» уже вылетел из Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне 28-летний камерунский защитник больше не сыграет.
Из-за травм Матип в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Ранее «Ливерпуль» уже досрочно обеспечил себе титул чемпионов Англии.
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Источник — Sky Sports
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