Защитник Ливерпуля Матип выбыл до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму ноги.

Сроки восстановления – один месяц. Учитывая, что «Ливерпуль» уже вылетел из Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне 28-летний камерунский защитник больше не сыграет.

Из-за травм Матип в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее «Ливерпуль» уже досрочно обеспечил себе титул чемпионов Англии.