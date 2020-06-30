Защитник Ливерпуля Матип выбыл до конца сезона

У камерунского защитника травма ноги

  • 30.06.2020 18:26
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Защитник Ливерпуля Матип выбыл до конца сезона
© instagram.com/joelmatipfp

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму ноги.

Сроки восстановления – один месяц. Учитывая, что «Ливерпуль» уже вылетел из Лиги чемпионов, в нынешнем сезоне 28-летний камерунский защитник больше не сыграет.

Из-за травм Матип в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее «Ливерпуль» уже досрочно обеспечил себе титул чемпионов Англии.

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Источник — Sky Sports

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