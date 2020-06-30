Бурда вернулся в общую группу, у Миколенко и Попова микротравмы

После матча с «Десной» в лазарете «Динамо» обошлось без пополнений

  • 30.06.2020 18:19
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Бурда вернулся в общую группу, у Миколенко и Попова микротравмы
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

После поединка с «Десной» (2:3), который состоялся в воскресенье в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина, в лазарете «Динамо», обошлось без пополнений.

Как уже сообщалось ранее, в связи с микротравмами матч пропустили защитники Виталий Миколенко и Денис Попов. У Виталия повреждение передней поверхности бедра, а у Дениса повреждена задняя поверхность бедра. Оба продолжают восстанавливаться, не тренируясь в общей группе.

Зато вернулся в группу центральный защитник Никита Бурда, который на этой неделе уже тренируется без ограничений. Как и Сергей Сидорчук, который принимал участие в матче в Чернигове. Сергей и Никита полностью восстановились и готовятся к предстоящему матчу с «Шахтером».

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 4 июля.

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Источник — ФК Динамо Киев

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