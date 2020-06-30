Василий КОБИН: «Недоволен результатом в матче с Ингульцом»

Главный тренер «Миная» считает, что его команда должна была побеждать

  • 30.06.2020 17:52
  • 356 просмотров
  • 0 комментариев
Василий КОБИН: «Недоволен результатом в матче с Ингульцом»
© ТК Футбол 1/2/3. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал результат поединка против «Ингульца» (1:1).

«Я результатом недоволен, мы были лучше и должны были побеждать с хорошим счетом. Однако у некоторых игроков нет опыта, что и сыграло решающую роль. Также травмированы Олег Голодюк и Александр Глагола. У них повреждения задней поверхности бедра. Будем менять тактику.

На самом деле нет проблем с созданием моментов, мы 5-6 моментов создали с «Ингульцом». Тут скорее проблема в психологии игроков, которые могли сыграть лучше. Этого хватило бы, чтобы заканчивать игру. Нам нужно концентрироваться на игре и показывать свои лучшие качества.

«Ингулец» - команда, которая играет 3-4 года одним и тем же составом и у них опытные игроки. Это было для нас большой проблемой», – сказал Кобин.

Отметим, что Этот результат оставил ужгородский клуб на 7 месте в турнирной таблице. Команда из пригорода Ужгорода отстает от лидирующего «Металлиста 1925» на три очка. К слову, «Ингулец» делит эту строчку с харьковчанами, однако уступает «Металлисту» по очным встречам. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности