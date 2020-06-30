Василий КОБИН: «Недоволен результатом в матче с Ингульцом»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал результат поединка против «Ингульца» (1:1).

«Я результатом недоволен, мы были лучше и должны были побеждать с хорошим счетом. Однако у некоторых игроков нет опыта, что и сыграло решающую роль. Также травмированы Олег Голодюк и Александр Глагола. У них повреждения задней поверхности бедра. Будем менять тактику.

На самом деле нет проблем с созданием моментов, мы 5-6 моментов создали с «Ингульцом». Тут скорее проблема в психологии игроков, которые могли сыграть лучше. Этого хватило бы, чтобы заканчивать игру. Нам нужно концентрироваться на игре и показывать свои лучшие качества.

«Ингулец» - команда, которая играет 3-4 года одним и тем же составом и у них опытные игроки. Это было для нас большой проблемой», – сказал Кобин.

Отметим, что Этот результат оставил ужгородский клуб на 7 месте в турнирной таблице. Команда из пригорода Ужгорода отстает от лидирующего «Металлиста 1925» на три очка. К слову, «Ингулец» делит эту строчку с харьковчанами, однако уступает «Металлисту» по очным встречам.