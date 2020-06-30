Не люблю крыс. Беккер жестко отчитал Кирьоса за критику Зверева

Легендарный немец вступился за своего соотечественника

  • 30.06.2020 17:37
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Не люблю крыс. Беккер жестко отчитал Кирьоса за критику Зверева
© hellomagazine. Борис Беккер

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» 52-летний Борис Беккер раскритиковал австралийского теннисиста Ника Кирьоса за его слова о поведении немца Александра Зверева. Ранее Кирьос обозвал Зверева эгоистом.

«Не люблю крыс. Тот, кто наезжает на коллег и товарищей, мне не друг. Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас», – написал Беккер в твиттере.

«Ради всего святого, Борис, я не пытаюсь толкнуть кого-то под автобус или что-то вроде того. Сейчас глобальная пандемия, и если Алекс поступает по-идиотски, я хочу, чтобы он за это ответил. Все просто. Крыса? Просто потому что я хочу, чтобы кто-то ответил за свои поступки? Странное мышление для чемпиона. Моя семья, другие семьи из уважения поступают правильно, а ты укоряешь меня, будто я неправ», – ответил Кирьос легендарному немцу.

Я говорю о негласном взаимопонимании между спортсменами. Что бы ни происходило на корте, это должно оставаться в раздевалке. Никто не должен трепать языком», – добавил Борис.

Напомним, Зверев побывал на вечеринке, хотя должен был сидеть на самоизоляции после участия на турнире, где были вспышка заражения коронавирусной инфекцией.

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Источник — Twitter

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