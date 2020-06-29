ВИДЕО. Зверев побывал на вечеринке, хотя должен был сидеть на самоизоляции

Немецкий теннисист Александр Зверев грубо нарушил правила самоизоляции, посетив вечеринку в Монте-Карло.
Напомним, 23-летний теннисист выступал на турнире Новака Джоковича, где была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.
И хотя тест немца показал негативный результат, он пообещал ограничить контакты с внешним миром.
На момент заморозки рейтинга Александр Зверев занимал седьмое место в мировом рейтинге.
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Источник — Instagram
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