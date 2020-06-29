ВИДЕО. Зверев побывал на вечеринке, хотя должен был сидеть на самоизоляции

Немецкий теннисист грубо нарушил правила карантина

  • 29.06.2020 08:30
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ВИДЕО. Зверев побывал на вечеринке, хотя должен был сидеть на самоизоляции
© sh_rolexmasters. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев грубо нарушил правила самоизоляции, посетив вечеринку в Монте-Карло.

Напомним, 23-летний теннисист выступал на турнире Новака Джоковича, где была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

И хотя тест немца показал негативный результат, он пообещал ограничить контакты с внешним миром.

На момент заморозки рейтинга Александр Зверев занимал седьмое место в мировом рейтинге.

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Источник — Instagram

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