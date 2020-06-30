Американская футболистка отказалась поддерживать Black Lives Matter

Вчера, 29 июня в США во время женского футбольного матча между «Норт Каролина Каридж» и «Портленд Торнс» произошел примечательный случай.

Все игроки во время исполнения гимна США перед началом матча встали на колено в поддержку популярного ныне движения Black Lives Matter.

Все, кроме вратаря «Норт Каролина Каридж» Саманты Мерфи, которая осталась стоять:

Событие уже вызвало большой резонанс в США. Будут ли к девушке применены какие-то штрафные санкции, пока не известно.