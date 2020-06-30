Американская футболистка отказалась поддерживать Black Lives Matter

Вчера, 29 июня в США во время женского футбольного матча между «Норт Каролина Каридж» и «Портленд Торнс» произошел примечательный случай.
Все игроки во время исполнения гимна США перед началом матча встали на колено в поддержку популярного ныне движения Black Lives Matter.
Все, кроме вратаря «Норт Каролина Каридж» Саманты Мерфи, которая осталась стоять:
Событие уже вызвало большой резонанс в США. Будут ли к девушке применены какие-то штрафные санкции, пока не известно.
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Жильцы взорвавшегося дома не могут попасть в свои новые квартиры.
Президент Украины Владимир Зеленский раздал пострадавшим семьям 12 квартир, сообщает 5 канал. Но попасть в них люди пока не могут.
КТО ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ
Зеленский вручил ключи от нового жилья семьям, чьи члены погибли во время взрыва. А также тем, у кого нету родственников, чтобы у них остаться или есть малолетние дети. Квартиры располагаются в жилом комплексе "Хрустальніе источники", он находится на улице Метрологической, 42.
В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА
Весь комплекс состоит из четырех частей, но проблема в том, что он еще строится. То есть, людям выдали ключи, которыми они ничего не могут открыть. Документов на квартиры тоже никаких нет. Пострадавшим семьям выдали сертификаты, на которых есть только фотография подписи директора застройщика и технический строительный номер, который даже не соответствует адресу дома. Некоторые семьи даже не знают на каком этаже им выдали квартиру. Другим в отделе продаж сказали, что у них двухкомнатная квартира, хотя в сертификате написано, что комнаты три. Когда у людей выйдет заселиться в новое жилье пока неизвестно. Сейчас там есть только голые бетонные стены, а застройщик говорит, что въезжать туда еще опасно.
Ранее Vgorode писал о том, что первые пострадавшие от взрыва семьи получили новое жилье. Президент подарил людям 12 квартир. Еще 28 жители взорвавшегося дома должны получить в течение месяца. Но пока что неизвестно, как они будут туда попадать.
оно такое же пистючее,как и порошенко
-спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
-спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
-спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
-спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
Жильцы взорвавшегося дома не могут попасть в свои новые квартиры.
Президент Украины Владимир Зеленский раздал пострадавшим семьям 12 квартир, сообщает 5 канал. Но попасть в них люди пока не могут.
КТО ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ
Зеленский вручил ключи от нового жилья семьям, чьи члены погибли во время взрыва. А также тем, у кого нету родственников, чтобы у них остаться или есть малолетние дети. Квартиры располагаются в жилом комплексе "Хрустальніе источники", он находится на улице Метрологической, 42.
В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА
Весь комплекс состоит из четырех частей, но проблема в том, что он еще строится. То есть, людям выдали ключи, которыми они ничего не могут открыть. Документов на квартиры тоже никаких нет. Пострадавшим семьям выдали сертификаты, на которых есть только фотография подписи директора застройщика и технический строительный номер, который даже не соответствует адресу дома. Некоторые семьи даже не знают на каком этаже им выдали квартиру. Другим в отделе продаж сказали, что у них двухкомнатная квартира, хотя в сертификате написано, что комнаты три. Когда у людей выйдет заселиться в новое жилье пока неизвестно. Сейчас там есть только голые бетонные стены, а застройщик говорит, что въезжать туда еще опасно.
Ранее Vgorode писал о том, что первые пострадавшие от взрыва семьи получили новое жилье. Президент подарил людям 12 квартир. Еще 28 жители взорвавшегося дома должны получить в течение месяца. Но пока что неизвестно, как они будут туда попадать.
оно такое же пистючее,как и порошенко
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