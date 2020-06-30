Американская футболистка отказалась поддерживать Black Lives Matter

Саманта Мерфи не преклонила колено во время гимна США

  • 30.06.2020 17:29
  • 1525 просмотров
  • 25 комментариев
Американская футболистка отказалась поддерживать Black Lives Matter
© instagram.com/samleshmurphy

Вчера, 29 июня в США во время женского футбольного матча между «Норт Каролина Каридж» и «Портленд Торнс» произошел примечательный случай.

Все игроки во время исполнения гимна США перед началом матча встали на колено в поддержку популярного ныне движения Black Lives Matter.

Все, кроме вратаря «Норт Каролина Каридж» Саманты Мерфи, которая осталась стоять:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real heroes STAND they do not kneel🇺🇸 #america #life #love #stand #standup

A post shared by Graham Allen (@grahamallen1) on

Событие уже вызвало большой резонанс в США. Будут ли к девушке применены какие-то штрафные санкции, пока не известно.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:58
    0
    Владимир Копяк, 30.06.2020 18:54
    Скоро этот психоз пройдет и негров будут мочить еще больше, я в этом уверен на все 100,.. Народ начинает понимать, что их использовали как последних лохов...
    никто никого мочить не будет, баб сейчас боготворят, вот и чёрных тянут по этому же принципу, схема рабочая, ныть по больше, без повода и по поводу.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:55
    0
    dd dent, 30.06.2020 18:53
    Разве не атошника? Ну молодец конечно если так, а то у них одни прое как управленцев
    не знаю ни про какого атошника, я давно не отслеживаю политические новости. я про шахтёра с запада, когда пятый канал скинулись на задрыпанную хату, и зеленский втихаря купил классную недвижку.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.06.2020 18:54
    0
    Скоро этот психоз пройдет и негров будут мочить еще больше, я в этом уверен на все 100,.. Народ начинает понимать, что их использовали как последних лохов...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:53
    +1
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:49
    какой семье, шахтёра? он к слову купил им квартиру, но это мало где освещалось.
    Разве не атошника? Ну молодец конечно если так, а то у них одни прое как управленцев
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:53
    +1
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:49
    какой семье, шахтёра? он к слову купил им квартиру, но это мало где освещалось.
    это о чем?
    Жильцы взорвавшегося дома не могут попасть в свои новые квартиры.
    Президент Украины Владимир Зеленский раздал пострадавшим семьям 12 квартир, сообщает 5 канал. Но попасть в них люди пока не могут.
    КТО ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ
    Зеленский вручил ключи от нового жилья семьям, чьи члены погибли во время взрыва. А также тем, у кого нету родственников, чтобы у них остаться или есть малолетние дети. Квартиры располагаются в жилом комплексе "Хрустальніе источники", он находится на улице Метрологической, 42.
    В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА
    Весь комплекс состоит из четырех частей, но проблема в том, что он еще строится. То есть, людям выдали ключи, которыми они ничего не могут открыть. Документов на квартиры тоже никаких нет. Пострадавшим семьям выдали сертификаты, на которых есть только фотография подписи директора застройщика и технический строительный номер, который даже не соответствует адресу дома. Некоторые семьи даже не знают на каком этаже им выдали квартиру. Другим в отделе продаж сказали, что у них двухкомнатная квартира, хотя в сертификате написано, что комнаты три. Когда у людей выйдет заселиться в новое жилье пока неизвестно. Сейчас там есть только голые бетонные стены, а застройщик говорит, что въезжать туда еще опасно.
    Ранее Vgorode писал о том, что первые пострадавшие от взрыва семьи получили новое жилье. Президент подарил людям 12 квартир. Еще 28 жители взорвавшегося дома должны получить в течение месяца. Но пока что неизвестно, как они будут туда попадать.
    оно такое же пистючее,как и порошенко
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:49
    0
    dd dent, 30.06.2020 18:47
    То ещё цветочки были видимо, а сейчас вообще по дурели со своей истерией и погромами! Да и чего все ведутся с этими вставаниями на колени, это как зеля тогда клоун устроил с порохом, лучше б $ помог семье той, а не цирком занимался.
    какой семье, шахтёра? он к слову купил им квартиру, но это мало где освещалось.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:47
    0
    Иван Грозный, 30.06.2020 18:27
    мне один мой знакомый рассказывал,что ему его батя рассказывал,что черные вытворяли при союзе,когда учились у нас ,говорил,что было негласное указание ментам их не трогать и если была буча,наших вязали ,а черных отпускали,хотя они были не правы,вот с этого времени его батя и стал расистом и не переваривает их))))
    То ещё цветочки были видимо, а сейчас вообще по дурели со своей истерией и погромами! Да и чего все ведутся с этими вставаниями на колени, это как зеля тогда клоун устроил с порохом, лучше б $ помог семье той, а не цирком занимался.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:27
    +1
    dd dent, 30.06.2020 18:23
    Угу с лозунгом дави белую мразь разве шо, под охренели они, кто бывал в Европе и сша поймёт о чем я
    мне один мой знакомый рассказывал,что ему его батя рассказывал,что черные вытворяли при союзе,когда учились у нас ,говорил,что было негласное указание ментам их не трогать и если была буча,наших вязали ,а черных отпускали,хотя они были не правы,вот с этого времени его батя и стал расистом и не переваривает их))))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:23
    +3
    Иван Грозный, 30.06.2020 18:14
    вот просто такая мысль
    -спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
    Угу с лозунгом дави белую мразь разве шо, под охренели они, кто бывал в Европе и сша поймёт о чем я
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:14
    +3
    вот просто такая мысль
    -спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:09
    +8
    вот посмотришь на этот я Black Lives Matter и по не воле станешь расистом.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 18:08
    +3
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 18:01
    Ага, многие русские (которых ты так ненавидишь) ее поддерживают
    Ну таких русских можно уважать. Кстати, я не всех русских ненавижу, там есть и нормальные люди. Я ненавижу тех мразей, которые поддерживают агрессию пуйла по отношению к Украине!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:03
    +4
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 18:01
    Ага, многие русские (которых ты так ненавидишь) ее поддерживают
    значит эти русские еще не потеряны для общества в отличии от тебя
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:02
    +1
    скоро приползет сюда краснопузый "иванов" со своим бредом и начнет рассказывать,как он один не пел "интернационал" на профсоюзном собрании и обзывал горбачева"меченый" )))
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 30.06.2020 18:01
    -5
    © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:56
    Я почитал комментарии в инстаграме, приятно что многие ее поддержали. Это обнадёживает, значит мир еще не совсем сошёл с ума.
    Ага, многие русские (которых ты так ненавидишь) ее поддерживают
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:00
    +3
    Я честно говоря совершенно не въехал что это за задвиг с тем что б на коленях стоять
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 17:59
    +2
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 17:53
    Це про Деркача і "Порошенкогейт" ?
    при чем тут этот бред про деркача и порошенко?Ты что конфетами "рошен" отравился?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:56
    +2
    Я почитал комментарии в инстаграме, приятно что многие ее поддержали. Это обнадёживает, значит мир еще не совсем сошёл с ума.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 30.06.2020 17:53
    -5
    Axmetov10, 30.06.2020 17:47
    Мне нравится мэм,который сейчас гуляет по инету.Эта фото,и рядом фото фашисткой Германии,где все зигуют,а один чувак из толпы просто стоит с подписью встать на защиту прав, даже если вы стоите в одиночестве
    Це про Деркача і "Порошенкогейт" ?
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 30.06.2020 17:47
    +6
    Мне нравится мэм,который сейчас гуляет по инету.Эта фото,и рядом фото фашисткой Германии,где все зигуют,а один чувак из толпы просто стоит с подписью встать на защиту прав, даже если вы стоите в одиночестве
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:32
    +14
    Умничка. Адекватный и здравомыслящий человек. Отказалась принимать участие в этом театре абсурда!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 17:46
    +10
    красава, баба с яйцами, хоть и звучит это не очень)
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 30.06.2020 17:38
    +10
    МОЛОДЕЦЬ!!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 17:40
    +9
    Правильно сделала, а то чёрные как раз и есть расисты истерички качающие права, чувака того конечно не стоило убивать, но и героя из уголовника делать тем более
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:09
    +8
    вот посмотришь на этот я Black Lives Matter и по не воле станешь расистом.
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 30.06.2020 17:41
    +8
    Які санкції нехай йдуть жахнуться в сосну.Чому перед неграми треба вставати на коліна?Нехай стоїть хто захоче.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 30.06.2020 17:47
    +6
    Мне нравится мэм,который сейчас гуляет по инету.Эта фото,и рядом фото фашисткой Германии,где все зигуют,а один чувак из толпы просто стоит с подписью встать на защиту прав, даже если вы стоите в одиночестве
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:03
    +4
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 18:01
    Ага, многие русские (которых ты так ненавидишь) ее поддерживают
    значит эти русские еще не потеряны для общества в отличии от тебя
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:23
    +3
    Иван Грозный, 30.06.2020 18:14
    вот просто такая мысль
    -спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
    Угу с лозунгом дави белую мразь разве шо, под охренели они, кто бывал в Европе и сша поймёт о чем я
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:14
    +3
    вот просто такая мысль
    -спору нет чувак полицейский переборщил и должен за это отвечать,но есть одно,вот если бы на его месте был бы белый американец,а полицейский был бы черный и произошло так же ,черные вставали бы так на колени и было бы -white life matters?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 18:08
    +3
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 18:01
    Ага, многие русские (которых ты так ненавидишь) ее поддерживают
    Ну таких русских можно уважать. Кстати, я не всех русских ненавижу, там есть и нормальные люди. Я ненавижу тех мразей, которые поддерживают агрессию пуйла по отношению к Украине!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:00
    +3
    Я честно говоря совершенно не въехал что это за задвиг с тем что б на коленях стоять
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 17:59
    +2
    Andriy Bilozir, 30.06.2020 17:53
    Це про Деркача і "Порошенкогейт" ?
    при чем тут этот бред про деркача и порошенко?Ты что конфетами "рошен" отравился?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 30.06.2020 17:56
    +2
    Я почитал комментарии в инстаграме, приятно что многие ее поддержали. Это обнадёживает, значит мир еще не совсем сошёл с ума.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:53
    +1
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:49
    какой семье, шахтёра? он к слову купил им квартиру, но это мало где освещалось.
    Разве не атошника? Ну молодец конечно если так, а то у них одни прое как управленцев
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:53
    +1
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:49
    какой семье, шахтёра? он к слову купил им квартиру, но это мало где освещалось.
    это о чем?
    Жильцы взорвавшегося дома не могут попасть в свои новые квартиры.
    Президент Украины Владимир Зеленский раздал пострадавшим семьям 12 квартир, сообщает 5 канал. Но попасть в них люди пока не могут.
    КТО ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ
    Зеленский вручил ключи от нового жилья семьям, чьи члены погибли во время взрыва. А также тем, у кого нету родственников, чтобы у них остаться или есть малолетние дети. Квартиры располагаются в жилом комплексе "Хрустальніе источники", он находится на улице Метрологической, 42.
    В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА
    Весь комплекс состоит из четырех частей, но проблема в том, что он еще строится. То есть, людям выдали ключи, которыми они ничего не могут открыть. Документов на квартиры тоже никаких нет. Пострадавшим семьям выдали сертификаты, на которых есть только фотография подписи директора застройщика и технический строительный номер, который даже не соответствует адресу дома. Некоторые семьи даже не знают на каком этаже им выдали квартиру. Другим в отделе продаж сказали, что у них двухкомнатная квартира, хотя в сертификате написано, что комнаты три. Когда у людей выйдет заселиться в новое жилье пока неизвестно. Сейчас там есть только голые бетонные стены, а застройщик говорит, что въезжать туда еще опасно.
    Ранее Vgorode писал о том, что первые пострадавшие от взрыва семьи получили новое жилье. Президент подарил людям 12 квартир. Еще 28 жители взорвавшегося дома должны получить в течение месяца. Но пока что неизвестно, как они будут туда попадать.
    оно такое же пистючее,как и порошенко
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:27
    +1
    dd dent, 30.06.2020 18:23
    Угу с лозунгом дави белую мразь разве шо, под охренели они, кто бывал в Европе и сша поймёт о чем я
    мне один мой знакомый рассказывал,что ему его батя рассказывал,что черные вытворяли при союзе,когда учились у нас ,говорил,что было негласное указание ментам их не трогать и если была буча,наших вязали ,а черных отпускали,хотя они были не правы,вот с этого времени его батя и стал расистом и не переваривает их))))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 18:02
    +1
    скоро приползет сюда краснопузый "иванов" со своим бредом и начнет рассказывать,как он один не пел "интернационал" на профсоюзном собрании и обзывал горбачева"меченый" )))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:58
    0
    Владимир Копяк, 30.06.2020 18:54
    Скоро этот психоз пройдет и негров будут мочить еще больше, я в этом уверен на все 100,.. Народ начинает понимать, что их использовали как последних лохов...
    никто никого мочить не будет, баб сейчас боготворят, вот и чёрных тянут по этому же принципу, схема рабочая, ныть по больше, без повода и по поводу.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 18:55
    0
    dd dent, 30.06.2020 18:53
    Разве не атошника? Ну молодец конечно если так, а то у них одни прое как управленцев
    не знаю ни про какого атошника, я давно не отслеживаю политические новости. я про шахтёра с запада, когда пятый канал скинулись на задрыпанную хату, и зеленский втихаря купил классную недвижку.
    Ссылка
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