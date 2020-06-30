ВИДЕО. Как Роналдо дважды огорчил Кана в финале ЧМ-2002

30 июня 2002 года в финале чемпионата мира сборная Бразилии одолела Германию и в пятый раз стала сильнейшей на планете.

Матч завершился со счетом 2:0, оба гола в свой актив записал Роналдо, для которого это были 7-й и 8-й мячи на том мундиале.

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