ВИДЕО. Как Роналдо дважды огорчил Кана в финале ЧМ-2002

30 июня 2002 года в финале чемпионата мира сборная Бразилии одолела Германию и в пятый раз стала сильнейшей на планете.
Матч завершился со счетом 2:0, оба гола в свой актив записал Роналдо, для которого это были 7-й и 8-й мячи на том мундиале.
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Outro dia, outro título mundial do Brasil fazendo aniversário! Hoje vamos comemorar nossa quinta estrela, conquistada no dia 30 de junho de 2002. Quantos craques, quantas emoções! 🏆— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 30, 2020
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Fotos: FIFA pic.twitter.com/56awOdNpNZ
Владимир Клепач, Sport.ua
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