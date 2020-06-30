ВИДЕО. 22 года назад Оуэн забил знаменитый гол Аргентине

30 июня 1998 года в 1/8 финала чемпионата мира сборная Англии встретилась с командой Аргентины. Уже к десятой минуте команды обменялись голами с пенальти, а на 16-й – был забит один из самых ярких голов в истории «Трех львов».

На тот момент 18-летний Майкл Оуэн продемонстрировал свою феноменальную скорость, оставив в дураках Хосе Чамоту и Роберто Айялу, после чего пробил в дальний верхний угол ворот аргентинцев. К слову, ассистировал будущему обладателю «Золотой мяч» сам Дэвид Бекхэм.

К сожалению для англичан, они проиграли тот матч в серии послематчевых пенальти, хотя Оуэн свой удар реализовал.

ВИДЕО. 14 лет назад Украина сыграла в 1/4 финала чемпионата мира