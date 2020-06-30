Диего СИМЕОНЕ: «Барселона – лучшая команда мира»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 33-го тура Ла Лиги против «Барселоны», который состоится сегодня, 30 июня:

«Я не очень полагаюсь на физическую форму, это встреча с лучшей командой мира, у «Барселоны» в составе выдающиеся игроки. Они не опустят руки и будут сражаться до самого конца.

Мы провели много матчей против «Барселоны», наша игра не будет сильно отличаться от предыдущих поединков. Мы будем сильной оборонительной командой с большим количеством полузащитников. Конфликт в их раздевалке? Я не комментирую дела других команд».