Названы даты и время проведения полуфиналов Кубка Англии

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2019/2020 состоятся в субботу, 18 июля. Об этом сообщает официальный сайт соревнований с уточнением, что возможны изменения.
Напомним, в на этой стадии «Арсенал» сразится против «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» – против «Челси».
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Источник — Футбольная ассоциация Англии
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