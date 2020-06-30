Юрген КЛОПП: «Уверен, что мы сможем сохранить команду вместе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, какой будет работа клуба на летнем трансферном рынке:

«Маловероятно, что это будет самое оживленное лето в мире. Но, может быть, на более позднем этапе если трансферное окно все еще будет открыто, тогда, возможно, что-то может произойти.

Я очень уверен, что мы сможем сохранить команду вместе, но все остальное планирование продолжается без ведома. Мы понятия не имеем на данный момент. Я не знаю, когда начнется новый сезон. Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно».

Ранее Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» праздновать чемпионство дома.