Юрген КЛОПП: «Уверен, что мы сможем сохранить команду вместе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, какой будет работа клуба на летнем трансферном рынке:
«Маловероятно, что это будет самое оживленное лето в мире. Но, может быть, на более позднем этапе если трансферное окно все еще будет открыто, тогда, возможно, что-то может произойти.
Я очень уверен, что мы сможем сохранить команду вместе, но все остальное планирование продолжается без ведома. Мы понятия не имеем на данный момент. Я не знаю, когда начнется новый сезон. Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно».
Ранее Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» праздновать чемпионство дома.
Источник — Goal.com
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