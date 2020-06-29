Клопп просит фанов Ливерпуля успокоиться и праздновать у себя дома

Наставник призывает не нарушать правила карантина

  • 29.06.2020 18:45
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Клопп просит фанов Ливерпуля успокоиться и праздновать у себя дома
© Skysports.com

Несмотря на карантин, болельщики «Ливерпуля» ожидаемо вышли на улицы праздновать долгожданный чемпионский титул команды в АПЛ.

Как и опасалась полиция, фаны устроили массовые мероприятия, что может ухудшить ситуацию с коронавирусом. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил болельщиков вести себя спокойнее и пока радоваться в домашних условиях.

«Это действительно «наш момент», долгожданный праздник, но нужно все делать правильно. Давайте радоваться у себя дома, а не устраивать массовые собрания».

«Празднуйте, но делайте это умно, не распространяя вирус. Давайте уважать медицинских работников, которые постоянно находятся под угрозой».

«Мы еще отпразднуем, но в правильное время. Еще выкрасим город в красный цвет, но не сейчас», - сказал Клопп.

Ранее полиция арестовала не менее 15 человек, которые устроили собрание около стадиона.

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Источник — Sky Sports

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