Украина сохраняет шансы провести матчи с Францией и Польшей в 2020 году

Сборная Украины все еще сохраняет неплохие шансы провести товарищеские матчи с Францией и Польшей в 2020 году.
Сообщается, что в случае успешных переговоров, товарищеский матч против Франции состоится 7 октября, а встреча с Польшей будет запланирована на 11 ноября.
Изначально встречи были запланированы на 27 и 31 марта соответственно, обе должны были пройти на выезде.
Напомним, эти матчи, как и Евро-2020, были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Европы состоится в 2021 году.
Источник — Sportarena
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