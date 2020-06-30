Украина сохраняет шансы провести матчи с Францией и Польшей в 2020 году

Сборная Украины все еще сохраняет неплохие шансы провести товарищеские матчи с Францией и Польшей в 2020 году.

Сообщается, что в случае успешных переговоров, товарищеский матч против Франции состоится 7 октября, а встреча с Польшей будет запланирована на 11 ноября.

Изначально встречи были запланированы на 27 и 31 марта соответственно, обе должны были пройти на выезде.

Напомним, эти матчи, как и Евро-2020, были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Европы состоится в 2021 году.