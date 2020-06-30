Артем ШУЛЯНСКИЙ: «Начну подготовку с молодежкой Динамо»

Юный игрок киевского клуба рассказал о подготовке к новому сезону

  • 30.06.2020 12:53
  • 1058 просмотров
  • 4 комментария
Артем ШУЛЯНСКИЙ: «Начну подготовку с молодежкой Динамо»
© ФК Динамо Киев. Артем Шулянский

Полузащитник «Динамо» Артем Шулянский рассказал о своем нынешнем режиме тренировок и ожидании начала предсезонной подготовки с молодежной командой.

- Расскажи, в каком формате поддерживаешь форму в последние недели, после ослабления карантина?
- Мы каждый день ездим с ребятами на базу, занимаемся с тренером по физподготовке Александром Процюком. Это индивидуальные тренировки, игроки приезжают на них по желанию. Провожу на базе ежедневно примерно час-полтора. Кроме того, с Колей Ярошем мы дважды в неделю после тренировки в Конча-Заспе едем к нашему старому тренеру на еще одно занятие. Хоть так тренируемся, потому что невозможно сидеть дома 3-4 месяца, ничего не делая!

- Последние три месяца свободного времени было наверняка больше, чем обычно. Уделял внимание работе над слабыми местами, улучшению отдельных компонентов в своей игре?
-  Для начала привожу себя в порядок после карантина (улыбается). По весу у меня даже килограммчик недобора, а вот в физическом плане тяжело после такой долгой паузы. Отрабатываю длинные передачи нерабочей ногой, уделяю внимание технике и скорости.

- Старт предсезонной подготовки в динамовских командах U19 и U21 предварительно планировался на июль. Уже появилась конкретика по этому поводу?
- Насколько я знаю, команда U19 уже собралась на базе «Динамо» на Нивках, а дубль собирают в середине июля. Так как по возрасту я уже не могу играть за юношескую команду, буду начинать подготовку с молодежной.

- Как относишься к решению клубов завершить первенства U19 и U21 досрочно, в то время как Премьер-лига продолжает сезон? Тем более у динамовских команд были шансы завоевать чемпионство...
- Конечно, очень жаль, что молодежный и юношеский чемпионаты закончили досрочно, ведь мы проводили хорошие сезоны как за U19, так и за U21. Хотелось бы посмотреть, кто был сильнее по итогам сезона!

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.06.2020 15:05
    0
    Ща физрук расскажет, какой длины должны быть волосы. Поэтому у нас и нет своих Батистуты, Каниджи, Гуллита или Каваньи, которым волосы никогда не мешали забивать.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 30.06.2020 14:11
    +2
    Добре. що хоч один футболіст із довгою зачіскою може буде: доки Микола Шапаренко грав із зачіскою як у Беста - все було класно! - тільки постригли під комсомольця капець, зламали хлопця!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.06.2020 14:07
    +2
    Forever_young_13, 30.06.2020 13:33
    - Для начала привожу себя в порядок после карантина (улыбается).
    *
    Лучше бы причёску навёл, а то противно смотреть на баб с короткой причёской, а на мужиков с бабской (пидарской)
    Що,дрочер,лоханувся десь? Думав баба,а вийшло...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 13:33
    -6
    - Для начала привожу себя в порядок после карантина (улыбается).
    *
    Лучше бы причёску навёл, а то противно смотреть на баб с короткой причёской, а на мужиков с бабской (пидарской)
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 30.06.2020 14:11
    +2
    Добре. що хоч один футболіст із довгою зачіскою може буде: доки Микола Шапаренко грав із зачіскою як у Беста - все було класно! - тільки постригли під комсомольця капець, зламали хлопця!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.06.2020 14:07
    +2
    Forever_young_13, 30.06.2020 13:33
    - Для начала привожу себя в порядок после карантина (улыбается).
    *
    Лучше бы причёску навёл, а то противно смотреть на баб с короткой причёской, а на мужиков с бабской (пидарской)
    Що,дрочер,лоханувся десь? Думав баба,а вийшло...
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.06.2020 15:05
    0
    Ща физрук расскажет, какой длины должны быть волосы. Поэтому у нас и нет своих Батистуты, Каниджи, Гуллита или Каваньи, которым волосы никогда не мешали забивать.
    Ссылка
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