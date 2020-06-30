Маурицио САРРИ: «Пьянич будет счастлив в Барселоне. Он доволен переходом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о переходе Миралема Пьянича в «Барселону».
«Миралем будет счастлив в «Барселоне», так как завершит карьеру в прекрасной команде. Он может быть доволен этим переходом. Я спокоен, потому что знаю, каким человеком является Пьянич. Не могу представить, что в будущем больше не смогу рассчитывать на него.
До открытия трансферного окна осталось два месяца, так что им предстоит провести ещё несколько важных матчей в нынешних клубах. Давайте насладимся игрой Пьянича», - сказал Сарри.
Ранее в понедельник «Барселона» продала в «Ювентус» хавбека Артура.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.