Маурицио САРРИ: «Пьянич будет счастлив в Барселоне. Он доволен переходом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о переходе Миралема Пьянича в «Барселону».

«Миралем будет счастлив в «Барселоне», так как завершит карьеру в прекрасной команде. Он может быть доволен этим переходом. Я спокоен, потому что знаю, каким человеком является Пьянич. Не могу представить, что в будущем больше не смогу рассчитывать на него.

До открытия трансферного окна осталось два месяца, так что им предстоит провести ещё несколько важных матчей в нынешних клубах. Давайте насладимся игрой Пьянича», - сказал Сарри.

Ранее в понедельник «Барселона» продала в «Ювентус» хавбека Артура.