Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Игра Динамо далека от той, которую все привыкли видеть»

Бывший защитник «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением об игре лучших украинских команд в текущем сезоне.
«Заря» прогрессирует под руководством Виктора Скрипника, молодежь быстро растет. А у Александра Рябоконя — опытная команда, с характером, имеющая свой рисунок игры. Мне импонирует, что «Десна» практически весь сезон прошла на одном уровне. А игра «Динамо» пока далеко от той, которую все привыкли видеть. Боюсь, что конкурировать с «Шахтером» в ближайшие годы у «бело-синих» не получится», — считает Федецкий.
Источник — zbirna.com
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Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
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