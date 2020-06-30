Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Игра Динамо далека от той, которую все привыкли видеть»

Бывший защитник «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением об игре лучших украинских команд в текущем сезоне.

«Заря» прогрессирует под руководством Виктора Скрипника, молодежь быстро растет. А у Александра Рябоконя — опытная команда, с характером, имеющая свой рисунок игры. Мне импонирует, что «Десна» практически весь сезон прошла на одном уровне. А игра «Динамо» пока далеко от той, которую все привыкли видеть. Боюсь, что конкурировать с «Шахтером» в ближайшие годы у «бело-синих» не получится», — считает Федецкий.