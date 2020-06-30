Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Игра Динамо далека от той, которую все привыкли видеть»

Специалист считает, что киевской команде будет сложно конкурировать с донецким «Шахтером»

  • 30.06.2020 12:18
  • 387 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Игра Динамо далека от той, которую все привыкли видеть»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший защитник «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением об игре лучших украинских команд в текущем сезоне.

«Заря» прогрессирует под руководством Виктора Скрипника, молодежь быстро растет. А у Александра Рябоконя — опытная команда, с характером, имеющая свой рисунок игры. Мне импонирует, что «Десна» практически весь сезон прошла на одном уровне. А игра «Динамо» пока далеко от той, которую все привыкли видеть. Боюсь, что конкурировать с «Шахтером» в ближайшие годы у «бело-синих» не получится», — считает Федецкий.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 13:09
    0
    Forever_young_13, 30.06.2020 12:47
    Ну, не знаю как кому, а мне нравится игра шубной помойки.
    Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
    А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
    А якщо не буде як ти говориш шубної помойки с ким тоді твої чорні будуть грати - Ковалівка, Олександрія, чи ще якесь село. Навіщо ображати гранда. Прийде час і сині на одній нозі будуть всіх виносити., в тому числі і чорних.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 12:47
    -3
    Ну, не знаю как кому, а мне нравится игра шубной помойки.
    Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
    А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 13:09
    0
    Forever_young_13, 30.06.2020 12:47
    Ну, не знаю как кому, а мне нравится игра шубной помойки.
    Уже после того как их дрюкали в лиге Европы и с ПОЗОРОМ вышвырнули оттуда - настроение было - ЗАШИБИСЬ.
    А когда их завафлила Десна - я просто в отпаде
    А якщо не буде як ти говориш шубної помойки с ким тоді твої чорні будуть грати - Ковалівка, Олександрія, чи ще якесь село. Навіщо ображати гранда. Прийде час і сині на одній нозі будуть всіх виносити., в тому числі і чорних.
    Ссылка
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