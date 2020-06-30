ВИДЕО. Как Тайсон. Селезнев продолжает заниматься боксом

34-летний украинский нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает активно заниматься боксом.

«Удачи, моя команда. Никогда не сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram, комментируя видео своей тренировки.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 27 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.