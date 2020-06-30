ЛЕОНЕНКО: «С Динамо Ворскле не стоит дотягивать до серии пенальти»

Специалист дал полтавчанам совет, который должен помочь выиграть Кубок Украины

  • 30.06.2020 11:37
  • 1331 просмотр
  • 5 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «С Динамо Ворскле не стоит дотягивать до серии пенальти»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

В преддверии финала Кубка Украины бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко дал совет полтавской «Ворскле».

«В финале Ворскле нужно забить больше, чем Динамо. Дотягивать до серии пенальти не стоит. Надо играть так, как и с Мариуполем, контролировать мяч», – сказал Леоненко.

Напомним, финал Кубка Украины «Ворскла» - «Динамо» состоится 8 июля на харьковском ОСК «Металлист».

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Yuri Postol
      Yuri Postol, 30.06.2020 12:39
    0
    Витек сходи опохмелись,а потом рот открывай. Есперд сраный.
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    Yuri Postol
      Yuri Postol, 30.06.2020 12:38
    0
    Витек сходи опохмелись,а потом рот открывай.
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    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    -2
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2020 12:11
    -1
    Хто ще не срнув на Динамо!!!???.
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2020 11:49
    -1
    старый провокатор
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    Yuri Postol
      Yuri Postol, 30.06.2020 12:39
    0
    Витек сходи опохмелись,а потом рот открывай. Есперд сраный.
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    Yuri Postol
      Yuri Postol, 30.06.2020 12:38
    0
    Витек сходи опохмелись,а потом рот открывай.
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