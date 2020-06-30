ЛЕОНЕНКО: «С Динамо Ворскле не стоит дотягивать до серии пенальти»

В преддверии финала Кубка Украины бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко дал совет полтавской «Ворскле».
«В финале Ворскле нужно забить больше, чем Динамо. Дотягивать до серии пенальти не стоит. Надо играть так, как и с Мариуполем, контролировать мяч», – сказал Леоненко.
Напомним, финал Кубка Украины «Ворскла» - «Динамо» состоится 8 июля на харьковском ОСК «Металлист».
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Источник — Футбол 1/2/3
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