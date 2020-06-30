Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Ворскла может и без пенальти победить Динамо»

В преддверии финала Кубка Украины эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели дал совет «Ворскле».

«Ворскле нужно сыграть не как с Мариуполем, а так, как они играли против Шахтера. Если они покажут такую же игру в финале Кубка, тогда будут шансы и без пенальти обыграть киевское Динамо», – сказал Метревели.

Напомним, финал Кубка Украины «Ворскла» - «Динамо» состоится 8 июля на харьковском ОСК «Металлист».