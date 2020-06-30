Вячеслав ШЕВЧУК: «Михайленко стоит меньше доверять итальянскому тренеру»

Экс-игрок «Шахтера» высказался о работе тренерского штаба «Днепра-1»

  • 30.06.2020 11:18
  • 1305 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Михайленко стоит меньше доверять итальянскому тренеру»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Днепра-1» от «Мариуполя» (1:2) в матче 28 тура Премьер-лиги. В частности, экс-футболист высказался о тактических ошибках днепрян, которые начали появляться после прихода иностранного тренера.

«Во второй шестерке все команды ровные. Кто совершает меньше ошибок, тот и выигрывает матч. Мариуполь воспользовался своими моментами и забил больше, чем Днепр.

Хотел бы прокомментировать пропущенный Днепром мяч. Знаю, что там работает итальянский специалист, который сотрудничал с Сарри. Для меня загадка, почему происходят такие тактические ошибки. В предыдущем туре тоже был момент, когда мяч был на фланге, но все игроки обороны уже забежали во вратарскую. Это большая тактическая ошибка. Возможно, Михайленко стоит меньше доверять этому тренеру», – сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.06.2020 11:44
    0
    kvv1404, 30.06.2020 11:35
    Шевчук показав що він стоїть на рівні тренерів УПЛ більшості команд.Принаймі він не нижчої кваліфікації за того ж Михайленка чи Міхайліченко.На сьогодні обособлено стоять тільки 3 тренери -Каштру,Скрипник та Рябоконь. А роботу Шевчука в Олімпіку можна позначити тільки знаком плюс,інша справа що його команду тоді просто вбивали,тому він і пішов з посади.
    Согласен
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.06.2020 11:35
    0
    ihor7003, 30.06.2020 11:20
    Шевчук уже всем показал какой он тренер! Так что не надо никому ничего советовать! Потолок Шевчука это быть тренером по физподготовке
    Шевчук показав що він стоїть на рівні тренерів УПЛ більшості команд.Принаймі він не нижчої кваліфікації за того ж Михайленка чи Міхайліченко.На сьогодні обособлено стоять тільки 3 тренери -Каштру,Скрипник та Рябоконь. А роботу Шевчука в Олімпіку можна позначити тільки знаком плюс,інша справа що його команду тоді просто вбивали,тому він і пішов з посади.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 11:20
    0
    Шевчук уже всем показал какой он тренер! Так что не надо никому ничего советовать! Потолок Шевчука это быть тренером по физподготовке
    Ссылка
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.06.2020 11:44
    0
    kvv1404, 30.06.2020 11:35
    Шевчук показав що він стоїть на рівні тренерів УПЛ більшості команд.Принаймі він не нижчої кваліфікації за того ж Михайленка чи Міхайліченко.На сьогодні обособлено стоять тільки 3 тренери -Каштру,Скрипник та Рябоконь. А роботу Шевчука в Олімпіку можна позначити тільки знаком плюс,інша справа що його команду тоді просто вбивали,тому він і пішов з посади.
    Согласен
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.06.2020 11:35
    0
    ihor7003, 30.06.2020 11:20
    Шевчук уже всем показал какой он тренер! Так что не надо никому ничего советовать! Потолок Шевчука это быть тренером по физподготовке
    Шевчук показав що він стоїть на рівні тренерів УПЛ більшості команд.Принаймі він не нижчої кваліфікації за того ж Михайленка чи Міхайліченко.На сьогодні обособлено стоять тільки 3 тренери -Каштру,Скрипник та Рябоконь. А роботу Шевчука в Олімпіку можна позначити тільки знаком плюс,інша справа що його команду тоді просто вбивали,тому він і пішов з посади.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 11:20
    0
    Шевчук уже всем показал какой он тренер! Так что не надо никому ничего советовать! Потолок Шевчука это быть тренером по физподготовке
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