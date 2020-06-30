Вячеслав ШЕВЧУК: «Михайленко стоит меньше доверять итальянскому тренеру»

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Днепра-1» от «Мариуполя» (1:2) в матче 28 тура Премьер-лиги. В частности, экс-футболист высказался о тактических ошибках днепрян, которые начали появляться после прихода иностранного тренера.

«Во второй шестерке все команды ровные. Кто совершает меньше ошибок, тот и выигрывает матч. Мариуполь воспользовался своими моментами и забил больше, чем Днепр.

Хотел бы прокомментировать пропущенный Днепром мяч. Знаю, что там работает итальянский специалист, который сотрудничал с Сарри. Для меня загадка, почему происходят такие тактические ошибки. В предыдущем туре тоже был момент, когда мяч был на фланге, но все игроки обороны уже забежали во вратарскую. Это большая тактическая ошибка. Возможно, Михайленко стоит меньше доверять этому тренеру», – сказал Шевчук.